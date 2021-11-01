https://news.day.az/politics/1398468.html Азербайджан и Беларусь обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества
Азербайджан и Беларусь обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества
Состоялась встреча Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Беларуси.
В ходе встречи обсуждены направления двустороннего военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой в военной и военно-технической областях.
По результатам встречи стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе оборонной.
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