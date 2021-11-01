Азербайджан и Беларусь обсудили развитие двухстороннего военного сотрудничества

Состоялась встреча Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Беларуси Ульви Бахшалиевым, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Беларуси.

В ходе встречи обсуждены направления двустороннего военного сотрудничества, подчеркнуто наличие значительного потенциала между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой в военной и военно-технической областях.

По результатам встречи стороны выразили уверенность в успешном развитии сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе оборонной.