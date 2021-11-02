В Армении уже ставят в пример Президента Ильхама Алиева: запоздалое отрезвление

Чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым днем в Армении растет число принимающих и понимающих причины, масштаб и последствия ее поражения в 44-дневной войне. С поразительной регулярностью в СМИ этой страны стали выходить тексты авторов, посыпающих голову пеплом. Понятно, что всем им, таким умным задним числом, можно задать один простой вопрос- а чего же вы раньше молчали? Но, как говорится, хорошо, что хоть так.

И вот мы уже видим, что политолог Тигран Григорян в своей статье, опубликованной в ежемесячном журнале "Аналитикон", героически взвалил вину за поражение на все армянское общество. Мол, оно и вся армянская политическая и интеллектуальная элита, к представителям которой он видимо не относит себя, начисто потеряли способность к критическому и креативному мышлению в части карабахского конфликта и сформировали некую интеллектуальную среду, которую без обиняков можно назвать застойной.

Красиво излагает, однако! Практически слово в слово повторяя все то, о чем автор данных строк и многие иные азербайджанские журналисты писали на протяжении последних десяти и более лет. Нас тогда не хотели слушать и слышать. Считали, что мы не реальный расклад сил описываем, а пропагандой занимаемся. Прозрение у армянской стороны, как видим, наступило поздно и вынужденно. После поражения в 44-дневной войне и событий, что произошли в регионе после.

Вот и Григорян признает, что итогом интеллектуального застоя стало то, что армянское общество утеряло способность к адекватному восприятию действительности и нахождению нетривиальных путей выхода из критических ситуаций. Он же криком кричит о том, что четырехдневная война в апреле 2016 года, казалось, должна была стать отрезвляющим сигналом для политического класса и интеллектуальных элит Армении.

К тому же, кстати, также призывали азербайджанские СМИ и экспертное сообщество. "Но обслуживавшая власти Армении пропагандистская машина тут же приступила к формированию новой мифологии вокруг апрельской войны, основным посылом которой было то, что Армения одержала победу в этой войне, а Баку вынужден был посредством Москвы выпрашивать мир у армянской стороны. В итоге важные уроки, которые должны были быть извлечены из эскалации, так и не были усвоены. Представления об угрозе войны и военном потенциале Азербайджана также серьезно не изменились",- говорится в статье Григоряна.

А ведь таких текстов очень много. Заголосил, прошу прощения за тавтологию, даже "Голос Армении". В статье в данном издании напомнили, что в прошлом году в эти армянская власть забивала внутриармянское информационное поле различными фальсификациями о якобы уничтожении взлетной полосы аэропорта Гянджи, захвате азербайджанских территорий.

Автор текста констатирует, что представители армянской диаспоры, получавшие неофициальную информацию с фронта, были в растерянности: кому верить - рассказам военных и ополченцев или госпропаганде, заверявшей, что противник в панике, Гянджа эвакуирована, Армения побеждает. Время показало, что армянская власть врала своему обществу, своим гражданам. Признает это и "Голос Армении"..

"Иллюзию фальшивой реальности разрушил Президент Азербайджана, заявив о скором захвате Шуши, когда мы еще и с потерей Гадрута не смирились. И в те дни, и сейчас Алиев был достаточно честен со своим народом и с армянским обществом, не скрывая собственных планов", признает армянское издание. Что весьма символично. Отрезвление плавно переходит в самобичевание. Нормальный процесс для общества, которое десятилетиями верило в сказку, а потом увидело реальность.

Она, новая реальность, сложившаяся за год, прошедший с момента подписания Арменией капитуляции, которая официально именуется трехсторонним заявлением от 10 ноября прошлого года, также грустна для РА. "За один год враг построил вокруг нас стратегические дороги, тунели и аэропорты". Об этом на своем телеграмм-канале написал эксперт Группы альтернативных проектов Ваге Оганесян.

"А мы за это время укрепили территорию вокруг трибуны Национального собрания, выстроив надежную линию обороны от "диверсантов-оппозиционеров", и с серьезным выражением лица срываем выборы заместителя председателя комиссии", - заявил эксперт. Он прав. Как будут правы и многие иные армянские эксперты, которые признают не только реальные причины поражения РА в 44-дневной войне, но и констатируют глупость и бесперспективность попыток воспрепятствовать реализации проекта Зангезурского коридора и иных планов, которые официальный Баку реализует на Южном Кавказе и выгоду из которых может извлечь Армения.

Акпер Гасанов