Франция поддержала процесс демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана

Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана и отмечает важность создания атмосферы мира для решения данного вопроса. Об этом во вторник в интервью армянским СМИ заявила посол Франции в Армении Анн Луйо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы (между Арменией и Азербайджаном - прим. ТАСС). И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - сказала она.