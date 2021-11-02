По приглашению Администрации Президента Турции в Стамбуле презентован проект "Тюркский мир" (turkic.world)

В ходе панельных выступлений на медиа-форуме Тюркского совета, состоявшемся в эти дни в Стамбуле, обсуждался проект "Тюркский мир" (turkic.world) - первая медиа-платформа, объединяющая новости тюркоязычных стран и реализованная по инициативе Агентства международной информации Trend и турецкой Albayrak Media Group, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что презентация проекта на форуме состоялась по приглашению и при организации Управления коммуникаций Администрации Президента Турции.

Как сказал Trend представитель Albayrak Media Group Самир Бабаоглу, во время презентации и обсуждений на форуме к проекту был проявлен большой интерес.

По его словам, другие медиа-структуры тюркоязычных государств заинтересовались проектом "Тюркский мир" (turkic.world) и его презентация была встречена с большим воодушевлением.

Самир Бабаоглу также рассказал о шагах, которые предпринимаются по привлечению в проект новых медиа-структур, поделился подробностями проводимых в этом направлении переговоров, рассказал о предстоящих задачах.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью.