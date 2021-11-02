Делегация парламента Бразилии посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны

2 ноября находящаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям Бразилия-Азербайджан Антонио Анастасиа, прибыв в Аллею почетного захоронения, с глубоким уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, члены делегации также почтили память видного ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой.

Затем, прибыв в Шехидляр хиябаны, гости почтили память героических сынов Родины, отдавших жизнь за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы на их могилы.

Далее гости были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице созидательных работах.