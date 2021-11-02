https://news.day.az/politics/1398767.html Азербайджан передал Армении останки еще 11 армянских военнослужащих
Азербайджан передал Армении останки еще 11 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 11 армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
По его словам, останки армянских военнослужащих переданы армянской стороне в поселке Красный Базар при посредничестве российских миротворцев.
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