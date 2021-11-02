Азербайджан передал Армении останки еще 11 армянских военнослужащих

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 11 армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, останки армянских военнослужащих переданы армянской стороне в поселке Красный Базар при посредничестве российских миротворцев.