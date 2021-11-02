https://news.day.az/politics/1398775.html В Стамбуле пройдет встреча глав МИД Тюркского совета
В Стамбуле пройдет встреча глав МИД Тюркского совета
В Стамбуле будет проведена встреча министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, встреча состоится 11 ноября, в ней примет участие и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
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