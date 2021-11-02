В Стамбуле пройдет встреча глав МИД Тюркского совета

В Стамбуле будет проведена встреча министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, встреча состоится 11 ноября, в ней примет участие и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.