https://news.day.az/politics/1398819.html В Армении признали неизбежность делимитации и демаркации границ с Азербайджаном
В Армении признали неизбежность делимитации и демаркации границ с Азербайджаном
Делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией необходима и неизбежна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян в парламенте.
Он подчеркнул, что установить точные границы Армении требуется в том числе для обеспечения спокойного развития.
Глава Мининфраструктур также приветствовал идею взять за основу при делимитации и демаркации карты 1920-х годов.
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