https://news.day.az/politics/1398842.html На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены наркотические плантации - заявление генпрокурора
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены наркотические плантации - заявление генпрокурора
На освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены наркотические плантации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в интервью телеканалу REAL TV.
Он отметил, что после освобождения наших земель от оккупации сотрудники министерства внутренних дел выявили такие факты.
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