На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены наркотические плантации

На освобожденных территориях Азербайджана были обнаружены наркотические плантации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в интервью телеканалу REAL TV.

Он отметил, что после освобождения наших земель от оккупации сотрудники министерства внутренних дел выявили такие факты.