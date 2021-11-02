Состоялось десятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии

27-28 октября в российском городе Пятигорск состоялось 10-е заседание совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с процессом демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией, а также утвержден рабочий план комиссии на 2022 год.

Стороны заявили о том, что Комиссия полностью выполнила рабочий план на 2021 год.

Встреча прошла в атмосфере открытого диалога и взаимосогласия.

Следующее заседание комиссии запланировано в Азербайджане. Дата встречи будет уточнена посредством дипломатических каналов.