https://news.day.az/politics/1398849.html Баку и Москва обсудили разблокировку коммуникаций на Южном Кавказе и платформу "3+3"
Баку и Москва обсудили разблокировку коммуникаций на Южном Кавказе и платформу "3+3"
Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений.
Стороны обсудили также реализацию трехсторонних заявлений, в том числе деятельность рабочей группы по разблокировке транспортных линий и коммуникаций.
Министры обменялись мнениями по нынешней ситуации в регионе, отметили важность развития платформы сотрудничества в формате 3+3.
Стороны обсудили и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.
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