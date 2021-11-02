Армения: свобода прессы, политика и коррупция

Day.Az представляет читателям очередной материал из рубрики "Зарубежный взгляд на регион". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов авторитетных зарубежных изданий, посвященных событиям в регионе в целом и в Азербайджане в частности.

Сегодня мы представляем вам текст Режиса Жанте, опубликованный на RFI.

Правительство Армении, известное своими демократическими обязательствами, находится под огнем после принятия противоречивого закона о прессе.

9 октября Конституционный суд Армении признал закон, принятый в июле, который существенно увеличивает штрафы за оскорбление или клевету на общественных деятелей. В случае повторного правонарушения максимальный штраф может составить 30-кратную среднемесячную зарплату армянского журналиста.

К сожалению, нельзя исключать, что речь идет прежде всего о том, чтобы заставить прессу замолчать, ведь правительство часто критикуют за восприимчивость к критике. Но есть и политический контекст, в котором оппозиция, а именно партии, которые контролировали страну до бархатной революции весной 2018 года, чрезвычайно влиятельны финансово и владеют большинством СМИ.

Эти СМИ проводят настоящие политические кампании, которые часто имеют мало общего с заботой об информации. Премьер-министра Никола Пашиняна недавно назвали "предателем" после поражения в войне в Карабахе год назад.

Защитники свободы прессы в боевой готовности

Армянские и международные организации, такие как "Репортеры без границ" (RSF), осудили "серьезную угрозу свободе прессы". Они считают криминализацию оскорблений мерой, которая будет запугивать журналистов и побуждать их к самоцензуре.

RSF также настаивает на том, что эти меры противоречат международному праву, в частности, правилам, принятым Комитетом ООН по правам человека, и прецедентному праву ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. Меры по криминализации оскорбления, в целом, очень расплывчаты и оставляют властям свободу трактовать это понятие по своему усмотрению.

Правительство Никола Пашиняна, который сам является бывшим оппозиционным журналистом, использует агрессивную риторику против журналистов, которые сами, правда, по крайней мере, финансируемые олигархами, близкими к бывшим президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, используют те же методы против правящей команды, призывая к ее свержению.

Ядовитый климат

Никол Пашинян, например, назвал журналистов "убийцами", а СМИ - "свалкой". Председатель Национального собрания Ален Симонян использовал термин "желтая пресса" для описания сайта расследований Hetq, который не имеет никакого отношения к бывшим властям. В последнем случае выяснилось, что брат Симоняна выигрывал государственные тендеры на строительство автострад.

Практика правительства также вынуждает некоторые СМИ тратить много ресурсов, человеческих и финансовых, на защиту в суде. Например, близкий к правительству олигарх подал десяток судебных исков против СМИ и журналистов.