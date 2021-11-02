https://news.day.az/politics/1398861.html Проект постановления об амнистии рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса
Проект постановления об амнистии рекомендован пленарному заседанию Милли Меджлиса
Сегодня в Комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса был обсужден проект постановления "Об объявлении Акта амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, применение амнистии органами дознания, следствия и всеми судебными инстанциями является одним из особенностей этого постановления.
Также предусмотрено введение института снятия судимости и освобождение от дополнительных наказаний.
После обсуждений проект был рекомендован на очередное пленарное заседание парламента.
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