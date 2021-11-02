В городе Роттердам отмечен День Победы Азербайджана

В нидерландском городе Роттердам состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие с участием сотрудников посольства страны в Нидерландах, представителей азербайджанской, турецкой и других общин было организовано функционирующим в Нидерландах Конгрессом азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) при поддержке Госкомитета.

Церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Фикрет Ахундов, председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевер Мамедов и другие, выступая на мероприятии, продолжившемся демонстрацией фильма "BİZ" ("МЫ"), подготовленного Бакинским медиа-центром (Baku Media Center), поздравили наш народ и азербайджанцев мира с Днем Победы. Oни отметили, что Вооруженным силам, освободившим под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши земли от оккупации, принадлежат большие и незабываемые заслуги перед Родиной и народом.

Нашим соотечественникам, отличившимся в диаспорской деятельности во время Отечественной войны и в текущем году, были вручены почетные грамоты, подготовленные КАБ.

Далее мероприятие было продолжено художественной программой.