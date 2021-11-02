Армения ополчилась против Симоньян и диаспоры в России

Созданные в российской доменной зоне сайты, принадлежащие сторонникам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, поголовно ополчились против проармянской пропагандистки, главного редактора МИА "Россия Сегодня", информационного агентства "Sputnik" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Несмотря на то, что Симоньян всеми правдами и неправдами активно продавливает в российском информационном пространстве интересы армянского лобби, при любом удобном случае напоминает о своем происхождении и периодически в лучших армянских традициях пропагандирует национализм и фашизм, тем не менее в самой Армении к Марго не испытывают особой симпатии.

Очевидно, соотечественники поняли, что одиозная пропагандистка, в первую очередь, всегда преследует свои личные корыстные интересы. Особенно недолюбливают главреда телеканала RT сторонники премьера Армении, и принадлежащие им СМИ регулярно ее критикуют. Судя по всему, до сих пор не могут простить ее прошлогодние выпады в адрес армянского премьера, когда Марго, в очередной раз переобувшись из армянской патриотки в "русскую", жестко раскритиковала последнего, обвинив власти Армении в неблагодарности по отношению к России и отметив, что Армения "стала плацдармом антироссийских сил на Кавказе".

Не упустили случая "проехаться" по Симоньян пропашиняновские СМИ и на этот раз, только решили сделать это опосредованно, грубо говоря, через азербайджанские СМИ. Поводом для очередного линчевания Маргариты стало распространившееся в Сети видео, на котором было запечатлено бескультурное поведение главреда перед подготовкой к выступлению на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и реакция азербайджанских СМИ на него. В частности, армянских писак привлек материал, опубликованный на нашем сайте. Стоит при этом отметить, что указанное видео изначально распространилось в российском сегменте соцсетей и на телеграм-каналах, вследствие чего Марго стала объектом насмешек пользователей, мы же лишь констатировали данный факт.

"Как ни старалась Маргарита Симоньян услужить Азербайджану и Турции, так и не сумела она завоевать симпатии азербайджанских коллег", - пишут прикрывающиеся российским доменом армянские сайты, отмечая, что "азербайджанские провластные СМИ и пользователи соцсетей жестко высмеяли главного редактора МИА "Россия Сегодня", информационного агентства "Sputnik" и телеканала RT Маргариту Симоньян". При этом, в лучших армянских традициях все было несколько искажено и преподнесено иначе. Так, в статье на одном из сайтов говорится: "Как только не насмехались над журналисткой в азербайджанском сегменте соцсетей: "Не застрял ли там бобёр...", "На чужой каравай рот не разевай", "Вызывайте экзорциста", "Зачем ей зеркало? Только радикальная пластическая хирургия и курс агрессивной психиатрии что-либо исправят" и т.д.". Стоит отметить, что указанные комментарии, взятые из нашего материала, не имеют никакого отношения к пользователям азербайджанского сегмента соцсетей, а, как и указано, являются наиболее печатными комментариями российских пользователей. Однако, перевирание, искажение информации стало давно нормой, как для самой Симоньян, так и для ее недоброжелателей в Армении.

Назвавшие Марго фактически "проазербайджанским и протурецким" агентом соотечественники недоумевают, почему в Азербайджане "не оценили стараний Маргариты", ведь "деятельность руководимых ею СМИ, в том числе в Армении, зачастую отстаивают позицию азербайджанского режима". И это при том, что Симоньян активно ведет антиазербайджанскую пропаганду, подстроив под эту цель, в том числе, перешедшие под ее руководство российские СМИ... Вследствие активной пропаганды наши соседи настолько впитали ненависть к азербайджанцам, что даже в каких-то междусобойчиках, когда желают поддеть друг друга, не могут обойтись без того, чтобы не упомянуть и не оклеветать нашу страну.

Судя по всему, страдающая патологическим пристрастием к вранью Симоньян, настолько заигралась в "двойного агента", что постепенно превращается в изгоя. Видимо, в Армении, которая в последние годы все больше придерживается прозападного курса, и в которой стремительными темпами растут антироссийские настроения, больше не нуждаются в Марго как в представителе армянских интересов в России.

В России к ней тоже особой любви не питают. Ввиду своего непрофессионализма и быдловатой манеры общения, пристрастия к фальсификациям и подтасовкам фактов, она часто становится объектом критики и насмешек как со стороны коллег, так и со стороны простых россиян. Ну а Азербайджану такой "защитник" подавно не нужен: на примере России можно наглядно убедиться, что она своей деятельностью наносит лишь ущерб государственным интересам. Поэтому, товарищи, оставьте вашу Марго себе и не впутывайте нас в вашу грызню.

Талех Агавердиев