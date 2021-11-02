Сахиба Гафарова обсудила развитие связей с сенатором из Бразилии Антониу Анастасиа

2 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в нашей стране руководителем Группы дружбы по межпарламентским связям Бразилия-Азербайджан Антониу Анастасиа.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече председатель Милли Меджлиса отметила, что в развитии связей между Азербайджаном и Бразилией имеется положительная динамика. Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества с Бразилией в рамках ООН и других международных организаций. Почти за 30 лет с момента установления дипломатических отношений сформировалась правовая база связей между двумя странами.

Говоря о сотрудничестве между парламентами наших стран, Сахиба Гафарова отметила, что взаимодействие рабочих групп по межпарламентским связям как в Милли Меджлисе, так и в Сенате и Палате депутатов Национального конгресса Бразилии заслуживает одобрения. Наши депутаты также успешно сотрудничают в международных парламентских организациях.

Председатель парламента проинформировала также о 44-дневной Отечественной войне. Она сообщила, что после очередной провокации, совершенной Арменией 27 сентября прошлого года, Азербайджан начал контрнаступательную операцию и, использовав закрепленное в международных документах право на самооборону, освободил свои земли от оккупации. Подписание президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении 10 ноября известного трёхстороннего заявления ознаменовало завершение конфликта. Тем самым Азербайджан положил конец продолжавшейся почти тридцать лет оккупации Арменией азербайджанских земель и восстановил свою территориальную целостность, собственными силами выполнил известные четыре резолюции Совета Безопасности ООН.

В ходе беседы С.Гафарова напомнила, что сенатор Антониу Анастасиа посетил освобожденный город Агдам и воочию увидел учинённые в нём разрушения. Она отметила, что после оккупации от Агдама и других городов и районов остались только названия. Армения полностью разрушила все находившиеся под оккупацией на протяжении 30 лет населенные пункты, города и села, инфраструктуру, исторические и культурные памятники. В настоящее время Армения, отказываясь предоставить карты заминированных территорий, продолжает свои провокации.

Председатель Милли Меджлиса также отметила, что Азербайджан - многонациональная и толерантная страна, которая стремится обеспечить прочный мир и стабильность в регионе. Она сообщила, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях нашей страны начаты широкомасштабные восстановительные работы, и проинформировала гостя о проделанной работе.

На встрече руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Федерального сената Национального конгресса Бразилии сенатор Антониу Анастасиа поделился своими соображениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами в различных сферах. Гость также отметил особую роль визитов высокого уровня для развития отношений.

В ходе беседы были подчеркнуты роль парламентов в развитии отношений между Азербайджаном и Бразилией, важность групп дружбы в этой сфере. На встрече также говорилось о возможном вкладе взаимных визитов и обмена опытом в дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

Сенатор Антониу Анастасиа отметил, что в рамках визита в Азербайджан посетил Гянджу и Агдам и лично стал свидетелем реалий. Гость выразил уверенность в том, что освобожденные территории вскоре превратятся в развитый регион.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам.