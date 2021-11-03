Чума на оба ваши дома: особенности внутриполитической жизни в Армении

Еще раз убедился, что посещения линии фронта для оппозиции закрыты, поскольку "сверху" было спущено соответствующее политическое решение. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от блока "Честь имею" Тигран Абрамян. Напомню, что это блок бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна.

"Пока на закрытом заседании министр обороны "разъяснял", почему мне как постоянному члену Комиссии по вопросам обороны и безопасности не разрешили посетить границу, выяснилось, что члены той же Комиссии от партии власти имели возможность на прошлой неделе там побывать. Правила игры должны действовать для всех", - написал также Тигран Абрамян.

И его заявление интересно по целому ряду причин. Начнем с того, что перед нами очередное доказательство того, насколько далеки от реальности утверждения руководства РА и их зарубежных покровителей о том, что в этой стране после "бархатной революции" установились демократия невиданных доселе нигде и никогда масштабов. Это - примитивная ложь.

Кроме того, мы видим попытки действующей армянской власти по-прежнему скрывать от общественности своей страны всю правду об итогах 44-дневной войны. Показательно, что и сам Никол Пашинян после окончания войны ни разу не бывал в Ханкенди. Он и его окружение прекрасно знают, что есть немало людей, которые считают власть предательской и виновной в поражении в 44-дневной войне.

Оппозиция ежедневно работает в направлении укрепления такого рода подозрений. Ее представители регулярно публикуют сообщения о том, как Никол Пашинян и вся его команда вели себя в ходе 44-дневной войны. А вели они себя, мягко говоря, позорно. Развязав войну провокационными заявлениями, они "вдруг осознали", что азербайджанская армия имеет подавляющее преимущество, и поражения невозможно избежать.

Естественно, действующая власть валит все на своих предшественников, действуя по принципу героя гайдаевского фильма, который утверждал, что "все уже украдено до нас". И во многом они правы. Действительно, представители "карабахского клана", что так долго находились у власти в РА, занимались разграбливанием своей страны, ее армии а также оккупированных территорий Азербайджана.

И в этой связи требования блока, одним из руководителей которого является Серж Саргсян, о посещении линии фронта звучат цинично. По сути, это просьба преступника обеспечить ему посещение места преступления. Того самого, за которое третий президент РА еще не ответил по всей строгости закона. Ему, Азатовичу, следовало бы признать очевидные факты лжи, что тиражировалась все эти годы по его приказу.

В том числе и об итогах четырехдневной войны 2016 года, которая стала первым доказательством тотального превосходства азербайджанской армии над противником, и в ходе которой в максимально короткий срок был взят под контроль ряд стратегически важных высот, в том числе Леле-тепе, и освобождено свыше 20 квадратных километров наших земель.

Так что в плане вранье собственным гражданам действующая власть и ее предшественники очень схожи. Тот же Пашинян и его команда вынуждены были признать свою ложь лишь после того, как ее просто невозможно было скрывать. И капитуляцию он подписал, ясное дело, не по доброй воле, а стремясь сохранить то немногое, что осталось от "непобедимой " армянской армии.

При этом, хочу отметить и еще один важный момент во всей этой истории. Напомню, что 7 октября лидеры и активисты основных азербайджанских политических партий, в частности оппозиционные активисты посетили Шушу. Освобожденный город посетили 55 представителей из 43 политических партий, действующих в Азербайджане. Политические активисты ознакомились и с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в Шуше.

Это говорит о том, что руководству нашей страны, в отличие от армянского, нечего скрывать от своего народа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда был предельно честен со своими согражданами. Он называл вещи своими именами до 44-дневной войны, в ходе нее и по ее окончании. И это признают не только отечественные оппозиционеры, но и армянские политики. Гражданам же РА остается, глядя на все это, сделать выбор между плохим и ужасным. В итоге же они просто бегут из Армении, по сути повторяя шекспировское "чума на оба ваши дома".

Акпер Гасанов