Минэнерго Азербайджана и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества в сфере ВИЭ

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и региональный менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Сара Майкл обсудили статус реализации совместных проектов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минэнерго, передает Day.Az.

На встрече стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности.

Кроме того, для оценки ветроэнергетического потенциала азербайджанской акватории Каспийского моря были обсуждены вопросы, вытекающие из Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования морской ветряной энергии, подписанного между министерством и Международной финансовой корпорацией, которая входит в Группу ВБ.

Стороны выразили уверенность в том, что совместное сотрудничество будет способствовать развитию "зеленой" энергетики в Азербайджане и снижению выбросов двуокиси углерода в атмосферу.

Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.