Платформа "3+3" открывает новые перспективы для регионального сотрудничества и развития

В регионе сложилась слишком напряженная обстановка, и поэтому нужно продолжать линию переформатирования, запущенную в прошлом году.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя инициативу по формировании единой платформы сотрудничества в регионе в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция, Иран).

"Безусловно, в регионе слишком напряженная обстановка, имеющая как текущие кризисы, так и уже прошедшие конфликты. И это не выход. Нужно продолжать линию переформатирования, запущенную в прошлом году. Строить устойчивую систему экономических и политических связей", - сказал российский политолог.

Говоря о перспективах платформы в формате "3+3", Антон Бредихин отметил, что исторически все шесть стран более чем взаимосвязаны.

"История говорит о региональном единстве, несмотря на изменение границ, все шесть стран более чем взаимосвязаны. Пока открыт вопрос по Грузии... В Армении гораздо больше понимания необходимости участия в платформе. И колебания будут вскоре завершены", - заявил главред.

Касаясь вопроса преимуществ, которые открывает запуск данной платформы, наш собеседник отметил, что Россия и Азербайджан получат устойчивую площадку для развития отношений с третьими странами.

"Будет сглажен конфликт между Ираном и Азербайджаном. Будут ещё раз закреплены текущие границы. Решение локальных проблем лежит на ниве наднациональных площадок. И платформа, и Евразийский экономический союз способны смягчить последствия Карабахской войны. Где экономика, там и политика, и наоборот. Снизится общая конфликтогенность, а вполне возможен переход к военно-политическим союзам", - подытожил Антон Бредихин.

Напомним, что платформа сотрудничества в формате "3+3" была инициирована Баку и Анкарой, и призвана содействовать укреплению всего региона. При этом Турция и Азербайджан готовы разблокировать коммуникации для создания ясной и устойчивой системы сотрудничества. Инициативу поддержали Россия и Иран.

Талех Агавердиев