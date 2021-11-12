Реализация формата "3+3" расширит транзитный потенциал Азербайджана - Станислав Притчин для Day.Az

Инициатива запуска формата "3+3", с одной стороны, призвана создать единую платформу политики безопасности в регионе. И объективно, этот формат нужен для реализации, чтобы быть в контакте со всеми вовлеченными как местными игроками, так и ближайшими соседями.

Об этом в интервью Day.Az сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Однако, продолжил наш собеседник, сложные взаимотношения между некоторыми странами в регионе, пока не позволяют рассчитывать на то, что эта инициатива может быть в скором времени реализована на практике и заработала как эффективный инструмент взаимодействия.

"Во-первых, мы видим, что позиция Армении пока достаточно невнятная в отношении платформы. С другой стороны, Грузия, которая также очень настороженно относится к членству в таком формате. Поэтому здесь пока на данный момент сложно сказать, насколько эта инициатива реализуема на практике с учётом тех существующих противоречий", - отметил Притчин.

По его словам, что касается перспектив отношений Азербайджана и России в рамках платформы "3+3", у обеих стран достаточно много форматов взаимодействия, которые реализуются на практике. Эффективен как двусторонний формат, так и трёхсторонний формат с Турцией, Ираном по ряду проектов.

"Если будет реализован формат "3+3", он будет хорош тем, что здесь будут присутствовать все страны региона, в том числе и Армения, и Азербайджан, и Россия. В рамках платформы есть возможность для реализации транзитного потенциала Азербайджана, чтобы он стал для России мостом через свою транспортную инфраструктуру с Арменией. Определённые возможности есть, но они могут быть реализованы и вне данного формата", - подытожил Станислав Притчин.

Талех Агавердиев