Азербайджан выступает с позиции долгосрочного мира в регионе

Азербайджан выступает с позиции обеспечения долгосрочного мира и благополучия в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с членом Федерального сената Национального конгресса (верхняя палата парламента) Бразилии, руководителем рабочей группы по межпарламентским связям с Азербайджаном Антонио Анастасией.

Байрамов поприветствовал гостя и отметил, что Азербайджан придает важное значение развитию отношений с Бразилией.

Глава МИД выразил уверенность в том, что визит сенатора и многочисленные встречи, состоявшиеся в его рамках, будут способствовать развитию отношений двух стран.

Байрамов выразил удовлетворение в связи с существующим политическим диалогом между Азербайджаном и Бразилией.

По его мнению, необходимо рассмотреть перспективы двустороннего сотрудничества в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах.

Министр также проинформировал бразильского сенатора о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского конфликта, ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, работах по восстановлению и строительству на освобожденных территориях.

Он рассказал о мерах, принятых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений, в том числе по нормализации отношений между двумя странами.

В свою очередь, бразильский сенатор выразил удовлетворение в связи с визитом в Азербайджан и проведенными здесь встречами.

Он подчеркнул, что Бразилия всегда выступала с позиции обеспечения мира и необходимости выполнения резолюций ООН.

Сенатор также сообщил о своем посещении города Агдам в рамках визита. По его словам, он воочию увидел последствия армянского вандализма в этом городе.

Бразилия ожидает, что в регионе будет обеспечен устойчивый мир, отметил сенатор.