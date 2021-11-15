Формат «3+3» может помочь Баку и Еревану на экономической почве перейти к нормализации отношений

Платформа "3+3", включающая Азербайджан, Армению, Грузию, а также Россию, Турцию и Иран, с точки зрения безопасности в регионе, выглядит чрезвычайно важной, поскольку именно подключение всех участников процесса, всех игроков к переговорному процессу, к обсуждению экономических подходов, инфраструктурных решений может обеспечить сохранение мира в регионе. А, самое главное, этот некий баланс в отношениях необходим для того, чтобы Закавказский регион смог развиваться, прежде всего, экономически.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, оценивая перспективы формирования единой платформы сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия + Россия, Турция, Иран).

"Поэтому, в данном случае особенно важно, что в процессе участвуют такие страны, как Россия и Иран. Уравновешивание Турции Ираном и Россией - это необходимое условие для того, чтобы в регионе были взаимопонимание и мир, и все вопросы, по возможности, решались не силовым путем, а путем диалога при патронаже, как раз, крупных соседних стран, таких, как Турция, Россия и Иран. При том, что чрезвычайно важно исключить из процесса негативное влияние Соединенных Штатов, Великобритании, Европейского союза. Что весьма непросто и без чего едва ли можно рассчитывать на какое-то устойчивое сотрудничество между всеми государствами, входящими в формулу "3+3"", - сказал российский эксперт.

По его словам, Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы на Южном Кавказе был мир, чтобы в регионе шло развитие, как на основе обеспечения транзита больших потоков грузов, так и на основе добычи полезных ископаемых, а также на основе кооперации между странами и между компаниями из этих стран. Причем вне зависимости от того, какая история у этих стран, и какое вероисповедание в них преобладает.

"Это все не должно иметь значения, а должны иметь значение экономические интересы и базовое экономическое взаимопонимание. Его необходимо обеспечить, смягчив действие различных факторов, которые не являются чисто экономическими. Это то, в чем, собственно говоря, заключается интерес России, и что можно обеспечить, опираясь на эту формулу "3+3"", - сказал Василий Колташов, касаясь вопроса преимуществ, которые открывает запуск данной платформы для России и Азербайджана.

Он отметил, что Азербайджан на протяжении длительного периода времени демонстрировал готовность к сотрудничеству с другими государствами, но при этом стремился решить наболевшие старые вопросы из 1990-х годов относительно собственной территориальной целостности и в целом ликвидировать старый конфликт с Арменией.

"Азербайджан достиг своей цели в конфликте, и его территориальная целостность восстановлена. Поэтому сейчас, в новых условиях для Азербайджана очень важно не допустить каких-либо реваншистских попыток в Армении изменить ситуацию, чтобы там осознали - что произошло, то произошло. И необходимо думать об экономическом развитии, а, следовательно, об экономическом сотрудничестве. Понятно, что это очень непростой вопрос и для Азербайджана, и для Армении. Но, так или иначе, стороны должны искать взаимопонимание, и формула "3+3" может помочь в том, чтобы на экономической почве, на почве экономической кооперации, торговли, ну или хотя бы транзитной торговли, стороны могли перейти к нормальным отношениям. И это, как раз, на мой взгляд, главный интерес Азербайджана", - сказал эксперт.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан как наиболее весомый игрок из тройки Азербайджан-Грузия-Армения заинтересован в том, чтобы в процессе на Южном Кавказе Россия, Турция и Иран друг друга уравновешивали, и никто из них не был бы слишком влиятельным.

"Подключение к диалогу Ирана и России, и сотрудничество с ними для Азербайджана важно. Существует необходимость в том, чтобы этот процесс шел ровно, стабильно, и чтобы Азербайджан мог получать от этого выгоду, ему нужно, чтобы весь политический процесс был уравновешен. Чтобы не было перекосов в сторону Турции, Ирана или России", - заключил российский политолог.

Талех Агавердиев