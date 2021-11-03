Запуск формата 3+3 раскроет экономический и транспортный потенциал региона

Запуск формата 3+3 способствовал бы раскрытию экономического, транспортного потенциала региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы поддерживаем идею создания консультативного регионального механизма 3+3 с участием Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана. Настало время переводить эти планы в практическую плоскость. Развитие многостороннего регионального сотрудничества отвечает интересам всех предполагаемых участников данного формата. На наш взгляд, его запуск способствовал повышению доверия в межгосударственных отношениях, урегулированию имеющихся противоречий, раскрытию экономического, транспортного потенциала региона. Формат может и должен привнести решение как старых проблем, так и предложить решение новых вызовов", - сказала она.