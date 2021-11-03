МИД России о необходимости скорейшего запуска процесса делимитации азербайджано-армянской границы

МИД России подчеркивает необходимость скорейшего запуска процесса делимитации азербайджано-армянской границы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, работа по выполнению трехсторонних заявлений по Карабаху продолжается по всем направлениям.

"Приближающаяся годовщина принятия лидерами заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта обсуждалась в телефонных разговорах главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Армении 1 ноября, с коллегой из Азербайджана 2 ноября. Министры были едины в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась, режим прекращения огня в целом соблюдается. В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев. Отдельные инциденты урегулируются по каналам взаимодействия с обеих сторон. Прилагаются также усилия по разблокированию транспортных связей. Мы также видим комплексное решение проблемы в скорейшем запуске процесса делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией", - добавила она.