https://news.day.az/politics/1399277.html Оркестр Высшего военного училища Азербайджана отправился в Турцию - ВИДЕО
Оркестр Высшего военного училища Азербайджана отправился в Турцию - ВИДЕО
Военный оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева отправился в Анкару для участия в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню победы, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Военный оркестр под руководством полковник-лейтенанта Фариза Мамедзаде выступит в Анкаре с концертной программой.
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