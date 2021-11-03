Оркестр Высшего военного училища Азербайджана отправился в Турцию

Военный оркестр Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева отправился в Анкару для участия в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню победы, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Военный оркестр под руководством полковник-лейтенанта Фариза Мамедзаде выступит в Анкаре с концертной программой.