https://news.day.az/politics/1399290.html В метро Сиднея установлены рекламные щиты ко Дню Победы - ФОТО
В метро Сиднея установлены рекламные щиты ко Дню Победы - ФОТО
На станциях метро Central, Winyard и Townhall, расположенных в центре Сиднея (Австралия), размещены билборды, посвященные 8 ноября - Дню Победы.
Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на билбордах, установленных по инициативе главы Ассоциации культуры азербайджанцев Австралии, на трех станциях с более интенсивным движением населения на фоне тюльпанов размещены изображения "Xarıbülbül", Шушинской крепости и азербайджанского флага.
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