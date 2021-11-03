Надеюсь, что на Глобальном Бакинском форуме пройдут очень плодотворные обсуждения

Надеюсь, что в рамках VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" пройдут очень плодотворные дискуссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Саригельдин во время презентации в рамках VIII Глобального Бакинского форума двух книг о Низами Гянджеви, изданных на иностранном языке.

"Я очень рад быть членом семьи Международного центра Низами Гянджеви. Мы обсудим проблемы, которые волнуют мир. На форуме будут участвовать представители различных стран мира. Я надеюсь, что у нас будут очень плодотворные обсуждения", - сказал он.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4-6 ноября в азербайджанской столице пройдет VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19".

На восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, ожидается участие представителей высокого уровня из более чем 40 стран мира, бывших глав государств и правительств, официальных лиц международных и неправительственных организаций, а также других авторитетных гостей. В мероприятии, которое будет организовано в гибридном формате, ожидается подключение вживую и в режиме онлайн около 300 гостей.

Следует отметить, что автором книги "Низами Гянджеви: поэт и мудрец" является бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, а автором книги "Семь красавиц Низами Гянджеви и другие литературные очерки" является бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.