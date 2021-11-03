Необходимо прилагать совместные усилия для борьбы с пандемией COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду президент Центра по правам человека Роберта Ф. Кеннеди Керри Кеннеди во время презентации в рамках VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" двух книг о Низами Гянджеви, изданных на иностранном языке.

Она отметила, что на форуме обсуждаются вопросы, вызывающие глобальную озабоченность: "Очень важно, что этот форум посвящен пандемии COVID-19. Сегодня мир переживает период пандемии COVID-19. Мы должны прилагать совместные усилия для борьбы с этим явлением. Учитывая важность вакцинации против пандемии, мы должны обеспечить справедливое распределение вакцин и безопасность всех людей".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4-6 ноября в азербайджанской столице пройдет VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19".

На восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, ожидается участие представителей высокого уровня из более чем 40 стран мира, бывших глав государств и правительств, официальных лиц, международных и неправительственных организаций, а также других авторитетных гостей. В мероприятии, которое будет организовано в гибридном формате, ожидается подключение вживую и в режиме онлайн около 300 гостей.

Следует отметить, что автором книги "Низами Гянджеви: поэт и мудрец" является бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, а автором книги "Семь красавиц Низами Гянджеви и другие литературные очерки" является бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.