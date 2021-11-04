Арцрунизация Армении: секреты карьерного роста в стране-лузере

Если бы в Азербайджане захотели придумать фельетон или анекдот о жизни в Армении, то у нас все равно бы не получилось столь же смешно, как у политиков этой страны, которая сама уже превращена в одну, образно говоря, небольшую арену для клоунов разного уровня таланта и наглости. Самое забавное, что конца и края всей этой клоунаде не видно.

Об очередном ее эпизоде поведал ArmLur.am, согласно данным которого правительство Никола Пашиняна в преддверии первой годовщины окончания 44-дневной войны в Карабахе подписало распоряжение о том, что бывший спикер Минобороны республики Арцрун Ованнисян получит новую должность в Национальном собрании Армении. Есть и конкретика, которая свидетельствует о чудесах возвышения того, кто еще недавно был унижен самой жизнью.

Итак сообщается, что Арцрун Карапетович будет назначен экспертом постоянной комиссии национального собрания по обороне, национальной безопасности и внутренним делам. Более того, не исключено, что Ованнисян будет задействован в работе комиссии, которая будет создана для изучения обстоятельств 44-дневной войны.

То есть человек, который на протяжении 44-дней врал армянскому обществу по поводу реальной ситуации на фронте, который тиражировал бред про "победы" армянской армии в тот самый момент, когда наша армия ежедневно освобождала село за селом, город за городом, район за районом, после небольшой паузы, идет на повышение.

Не сразу, конечно "награда нашла своего героя". После поражения Армении в войне, после подписания Николом Пашиняном акта о капитуляции, автор анекдотического высказывания про бесконечное "тактическое отступление армянской армии", предпринял маневр, именуемый "спасение своей шкуры". Ведь, тогда разъяренные толпы граждан РА ходили по улицам Еревана в поисках "козла отпущения".

Пашиняну, который обладает сверхъестественным чутьем и пониманием того, что его могут побить, возможно даже ногами, вовремя исчез из поля зрения. Наваляли в итоге попавшемуся под руки Арарату Мирзояну. На тот момент председателю Национального Собрания Армении. Ему накостыляли прямо около его места работы. Что, замечу, не помешало Мирзояну оказаться по итогу в кресле главы МИД РА.

Такая вот в стране, проигравшей войну, появилась традиция карьерного роста. И именно в ее рамках, надо понимать, идет реанимация главного мифотворца страны, который по итогам военно-политического фиаско РА обделался легким испугом. Более того, он слетать в США и вернулся. Как видим, для получения нового вкусного предложения, согласившись на которое он может и дальше заботливо развешивать на уши своим согражданам лапшу.

Показательно, что все это произошло в то самое время, когда родственники без вести пропавших армянских военнослужащих регулярно выходят на акции протеста. Очередная такая акция прошла в среду у здания правительства Армении. Они перекрыли смежный со зданием кабмина проспект Тиграна Меца. В итоге, к ним вышел помощник премьер-министра Армении Гагик Исаханян. Вышел, чтобы сообщить, что ему нечего сообщать собравшимся. Мол, пока он не встречался по этому поводу с Пашиняном. Это "пока", замечу, длится уже почти год.

Собственно, видно в том числе и для этих целей реанимируется Арцрун. В РА всегда была нужда в тех, кто бесстрашно готов нести ахинею, чушь, ложь. Ованнисян в этом смысле- хороший кандидат на роль глашатая глупости. Он ведь давно в этом жанре практиковался. Еще до 44-дневной войны. Именно он соучаствовал в распространении мифа о "непобедимости" армянской армии и "непроходимости" армянских оборонительных рубежей.

Да, против его возвращения в повестку дня в каком-либо виде выступает армянская оппозиция. Но ей имело бы смысл объективно взглянуть на себя. Ведь такие персонажи, как Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а именно они и есть главная оппозиционная сила РА, что тоже забавно, десятилетиями врали своему народу с задором, мало уступающим арцруновскому.

Проще говоря, что во власти , что в оппозиции в Ра полно своих "арцрунов". Что в анфас, что в профиль И потому новость о том, что реальный Арцрун получит высокую должность, помимо констатации дефицита порядочных людей в РА, не должна удивлять. Шоу продолжается. И конца ему, естественно, не видно. Так что, запасаемся попкорном и ждем новых выкрутасов, комичных сообщений и анекдотических новостей из РА.

Акпер Гасанов