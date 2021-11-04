Глава ВОЗ на форуме в Баку: Наша цель - вакцинировать до конца года не менее 40% мирового населения
Цель Всемирной организации здравоохранения - вакцинировать от коронавируса не менее 40 процентов мирового населения до конца года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".
По его словам, от пандемии не застрахованы даже самые развитые страны.
"Пандемия коронавируса показала, что вопросам здравоохранения всегда следует уделять особое внимание. Мы должны увеличить финансирование сферы здравоохранения в целом", - сказал Гебрейесус.
Он также призвал мир готовиться к новому кризису.
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