В борьбе с пандемией должны объединиться все страны - Шахмар Мовсумов
В борьбе с пандемией должны объединиться все страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19".
Он отметил, что страны не смогут справиться с этим в одиночку, и в борьбе с пандемией должны объединиться все страны, чтобы быстрее ее преодолеть.
"В развитых странах вакцинация достигла 60-70 процентов, в большинстве же развивающихся стран она не достигла и 10 процентов. Естественно, это неравный, несправедливый подход", - сказал Мовсумов.
Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.
В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.
К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.
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