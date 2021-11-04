В рамках VIII Глобального Бакинского форума проводится первая панель на тему «Новый мировой порядок после COVID-19»

В рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19" началась первая панель на тему "Новый мировой порядок после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в VIII Бакинском форуме, который проводится с целью обсуждения вопросов, представляющих глобальное значение, и продлится до 6 ноября, принимают участие высокопоставленные представители из более 40 стран, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. Около 300 гостей присоединятся к мероприятию, организованному в гибридном формате, в том числе и в режиме онлайн.

На панельных сессиях в рамках мероприятия будут организованы дискуссии на темы: "Новый мировой порядок после COVID-19", "Новая мировая экономика", "Мир, безопасность и права человека в новую эру", "Борьба с изменением климата и удовлетворение глобальных энергетических потребностей", "Здравоохранение и вакцинация людей", "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности", "Молодежь говорит - мы слушаем", "Восточное партнерство" и его возможности", а также обсуждена ситуация в Европейском союзе, на Балканах и Южном Кавказе.