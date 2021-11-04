Надеюсь на скорейшее возвращение бывших беженцев на освобожденные территории Азербайджана

Надеюсь, что в скором времени бывшие беженцы смогут вернуться на ныне освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" сказал турецкий академик и политический деятель, экс-генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу.

Он также выразил надежду на скорейшее преодоление последствий оккупации и долгосрочный мир в регионе.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.