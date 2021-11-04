Целью поездки членов албанско-удинской христианской религиозной общины в город Гадрут было посещение наших древних албанских церквей. Эти места исторически были богаты албанским культурным наследием. В Гадруте есть две албанские церкви. Самый крупный из них находится в селе Чинарлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью региональному корреспонденту в Гадруте сказал председатель албанско-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили.

Отметив, что албанские церкви в Гадруте относятся к X-XII векам, Р.Мобили сказал, что как бы армяне ни пытались фальсифицировать, элементы албанской церкви все равно остались. "К этому храму добавлены символы католической церкви. Как бы они ни пытались присвоить ее, они не смогли изменить того факта, что исторический памятник принадлежит албанской церкви. Мы побывали в Кяльбаджаре, Лачине. Разрушены, присвоены мусульманские исторические памятники, древнее албанское культурное наследие. Мы должны восстановить эти памятники. Наша община предпринимает шаги в этом направлении. Наши земли, которые находились под оккупацией около тридцати лет, уже как год освобождены. Мы всегда будем помнить наших шехидов. Благодаря им мы в этих местах".