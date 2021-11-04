https://news.day.az/politics/1399599.html Проведение VIII Глобального Бакинского форума в период пандемии - смелый шаг - Бинали Йылдырым
Проведение VIII Глобального Бакинского форума в период пандемии - смелый шаг - Бинали Йылдырым
Проведение VIII Глобального Бакинского форума в период пандемии коронавируса является смелым шагом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг бывший премьер-министр, экс-спикер Великого национального собрания Турции, депутат Бинали Йылдырым на VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19".
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