Престиж VIII Глобального Бакинского форума в мире связан с лидерскими качествами Президента Ильхама Алиева

Имидж влиятельного в мире политика и лидерские качества Президента Ильхама Алиева стали определяющими факторами при выборе места проведения Глобального форума. Учитывая растущий авторитет Азербайджана на международной арене, ведущее место и роль страны в решении международных вопросов, выбор был сделан в пользу Баку.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

Как подчеркнул наш собеседник, престиж VIII Глобального Бакинского форума растет не только в регионе, но и во всем мире.

"Ситуация в связи с COVID-19 в мире постепенно идет к улучшению, однако, как мы становились свидетелями ранее, положительные тенденции могут обернуться вспять. Открытие VIII Глобального Бакинского форума, с одной стороны, говорит о том, что мир начинает восстанавливаться после коронавирусной пандемии. С другой стороны, форум важен с точки зрения обеспечения жизненной безопасности людей по всему миру", - заявил Пол Гобл.

Напомним, что 4 ноября начал работу очередной Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19" под попечением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви.

Абдул Керимханов