Отношения Азербайджана и Армении нормализуются после делимитации границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе панельных дискуссий на тему "Новый мировой порядок после COVID-19" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

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