Планы Президента Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут полностью реализованы

Планы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по восстановлению освобожденных территорий будут полностью реализованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума под названием "Мир после COVID-19" сказал бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

По его словам, вторая Карабахская война была успешно завершена по ряду причин. Во-первых, Азербайджан воевал в рамках международного права и конвенций СБ ООН, а во-вторых, Азербайджан всегда следовал по пути справедливости.

Петре Роман отметил, что общественность стала свидетелем ужасных разрушений на ранее оккупированных территориях Азербайджана.