https://news.day.az/politics/1399664.html Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами - экс-президент Хорватии
Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами - экс-президент Хорватии
Кризис, связанный с пандемией коронавируса, повлиял и на олимпийское движение. Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Нам необходима глобальная солидарность. Единство и мир могут устранить политическую, экономическую и гуманитарную поляризацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на церемонии открытия VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".
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