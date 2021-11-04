Проведение по инициативе Азербайджана специальной сессии в Генассамблее ООН стало прекрасным примером мобилизации усилий в борьбе против пандемии

Мы искренне желаем скорейшего наступления постковидного периода для того, чтобы мы могли бы свободно совершать визиты и не было бы необходимости в соблюдении дистанции. Нынешняя ситуация требует точной дисциплины, глобальной солидарности, научных открытий, наличия высокопрофессиональных медицинских работников как надежного, проверенного источника информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении на VIII Бакинском Глобальном форуме.

Э.Левитс отметил, что пандемия привела к заметным изменениям в мире. Масштабы глобализации, различия между поколениями, обещания и границы цифровизации, безнадежность в отношениях к правительству и науке - все это относительные картины сегодняшнего дня. Пандемия также подвергла испытанию силу сопротивления государств мира.

Поприветствовав инициативу Азербайджана о проведении в декабре 2020 года специальной сессии в Генеральной Ассамблее ООН с целью объединения усилий в борьбе с коронавирусом, Президент отметил, что это мероприятие стало прекрасным примером в использовании платформы ООН с целью мобилизации глобальных усилий в борьбе против пандемии.

Президент Латвии выразил признательность Азербайджану за поддержку межрегионального заявления, сделанного его страной в минувшем году в рамках ООН в связи с борьбой с дезинформацией в условиях COVID-19.