Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта обезврежено более 1,2 тыс. мин

Только на нынешней территории Физулинского международного аэропорта было обезврежено более 1 200 мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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