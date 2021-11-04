Ситуация с климатическими изменениями ухудшится, если не будет предпринято необходимых шагов.

Об этом бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак сказал, выступая на панельных обсуждениях на тему "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эхуд Барак отметил, что важно пресечь загрязнение окружающей среды.

Он заявил, что необходимо создавать союзы, коалиции, для чего должны предприниматься шаги.

Эхуд Барак сказал, что сначала все думали, что вакцинация от коронавируса будет продолжаться год: "Но как видно, этого недостаточно, весь мир еще вакцинируется. Я уверен, что единственный путь защититься от пандемии - это вакцинация, поэтому вакцины должны равномерно распределяться между всеми странами".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.