Восстановление Карабаха и возвращение туда бывших беженцев является приоритетным направлением

Восстановление освобожденных территорий Азербайджана и возвращение туда бывших беженцев является приоритетным направлением, стоящим перед нашей страной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в четверг в ходе панельных дискуссий на тему "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

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