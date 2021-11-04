https://news.day.az/politics/1399748.html Восстановление Карабаха и возвращение туда бывших беженцев является приоритетным направлением - Шахмар Мовсумов
Восстановление Карабаха и возвращение туда бывших беженцев является приоритетным направлением - Шахмар Мовсумов
Восстановление освобожденных территорий Азербайджана и возвращение туда бывших беженцев является приоритетным направлением, стоящим перед нашей страной.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана Шахмар Мовсумов в четверг в ходе панельных дискуссий на тему "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.
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