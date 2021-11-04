Глобальный Бакинский форум особенно важен на фоне пандемии

Нынешний Глобальный Бакинский форум особенно важен в связи с тем, что на фоне пандемии коронавируса многие аналогичные мероприятия были отложены на более поздний срок или вовсе отменены.

Об этом сказал в четверг Trend бывший премьер-министр Румынии Петре Роман в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az.

По его словам, несмотря на то, что на форуме применяются некоторые ограничения в связи с пандемией, гости тем не менее могут встретиться и обсудить актуальные вопросы вживую, что очень важно для решения глобальных проблем.

"Никто не может справиться с пандемией в одиночку, ни у кого нет чудодейственного решения стоящей перед миром проблемы. Но наиболее продуктивными являются обмен мнениями, живое обсуждение вопроса, что стало возможно благодаря форуму", - сказал Роман.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.