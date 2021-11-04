Сахиба Гафарова встретилась с женщинами-депутатами Великого Национального Собрания Турции

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 4-го ноября встретилась с прибывшими в нашу страну женщинами-депутатами Великого Национального Собрания Турции: председателем Комиссии ВНСТ по предотвращению и мониторингу насилия против женщин Ознур Чалык и её заместительницей Туба Вурал Чокал, передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Приветствуя депутатов ВНСТ, председатель Милли Меджлиса заметила, что азербайджано-турецкая дружба зиждется на истинном братстве наших народов, которое мир вновь увидел в действии во время 44-дневной Отечественной войны, которую вёл Азербайджан.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Турцией достигли зенита, отметила Сахиба Гафарова. Два государства, согласно принципу "одна нация - два государства", создали чрезвычайно тесные взаимосвязи, а узы личной дружбы, связывающие глав государств Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, играют огромную роль в достижении высочайшей точки наших взаимоотношений, сказала председатель Милли Меджлиса.

Милли Меджлис Азербайджана и Великое Национальное Собрание Турции действуют в духе связей между двумя народами и успешно развивают свои собственные отношения, которые проявляются в сотрудничестве - как двустороннем, так и под эгидой международных организаций, продолжала Сахиба Гафарова.

Активные группы дружбы обоих законодательных собраний ведут работу, которая заслуживает всяческих похвал. Исключительно важно добиться более частого обмена визитами и более частых встреч двух парламентов, ведь интенсификация таких контактов внесёт существенный вклад в дальнейшее углубление связей между двумя странами, продолжала председатель.

Посетительницы были проинформированы о реализуемой в Азербайджане политике в отношении женщин, о представленности женщин в парламенте и о том, что делается для обеспечения гендерного равноправия и защиты прав женщин.

Азербайджан - первая страна на Востоке, предоставившая женщинам избирательное право, и сделано это было на заре двадцатого века, раньше многих стран Европы, подчеркнула Гафарова.

Сегодня женщины Азербайджана занимают ведущие позиции и в управлении государством, и в разных сферах жизни страны, а Первый вице-президент Мехрибан Алиева своей деятельностью и огромной работой, что она ведёт и в стране, и за её пределами, является весьма серьёзным примером для каждой женщины.

Председатель Комиссии ВНСТ по предотвращению и мониторингу насилия против женщин Ознур Чалык сказала, в свою очередь, что Турция и Азербайджан столетиями связывали исторические дружеские связи и братство. Они - один народ, живущий в двух государствах, подчеркнула Чалык; мы всегда считали горести и радости друг друга своими, отметила она.

Депутат ВНСТ говорила о политике Турции в отношении женщин, защите их прав, о гендерном равноправии, роли женщин в обществе и их представленности в турецком парламенте. Она подробно информировала председателя Милли Меджлиса о государственном курсе своей страны во всех этих областях. За этим последовал обмен мнениями на другие темы, представляющие интерес для обеих сторон. Следует сказать, что во встрече также принимали участие председатели комитетов Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова и Ганира Пашаева, а также азербайджанский депутат Малахат Ибрагимгызы.