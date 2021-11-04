https://news.day.az/politics/1399776.html Мы должны улучшить системы образования и здравоохранения - бывший президент Эквадора
Мы должны улучшить системы образования и здравоохранения - бывший президент Эквадора
Мы должны улучшить системы образования и здравоохранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила экс-президент Эквадора Росалия Артеага Серрано в ходе панельных дискуссий на тему "Новая мировая экономика" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.
Она отметила, что в ее стране предпринимаются попытки вакцинировать все население: "Некоторые люди отказываются от вакцинации. Но подходить к этому вопросу нужно сквозь призму интересов всего общества".
Бывший президент отметила важность совместных усилий всех стран по восстановлению мировой экономики в постпандемический период.
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