https://news.day.az/politics/1399805.html Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в США
Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в США
Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуада Мурадова в Соединенные Штаты Америки.
Как сообщили Day.Az в комитете, в ходе визита председатель Комитета встретится с представителями азербайджанской общины в 5 городах 4 штатов США, примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы.
Кроме того, в рамках визита запланированы встречи с представителями других общин, поддерживающих дружественные отношения с Азербайджаном.
В программе визита также предусмотрен ряд официальных встреч.
Отметим, что в связи с 8 ноября - Днем Победы в странах мира пройдет около 150 мероприятий азербайджанской диаспоры.
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