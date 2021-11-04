Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана в США

Начинается визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуада Мурадова в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщили Day.Az в комитете, в ходе визита председатель Комитета встретится с представителями азербайджанской общины в 5 городах 4 штатов США, примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы.

Кроме того, в рамках визита запланированы встречи с представителями других общин, поддерживающих дружественные отношения с Азербайджаном.

В программе визита также предусмотрен ряд официальных встреч.

Отметим, что в связи с 8 ноября - Днем Победы в странах мира пройдет около 150 мероприятий азербайджанской диаспоры.