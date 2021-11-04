Если нет стабильности, то о мире и правах человека не может быть и речи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг генеральный секретарь Высшего комитета человеческого братства Мохамед Махмуд Абдельсалам, выступивший на третьем панельном заседании в рамках VIII Глобального Бакинского форума на тему "Мир, безопасность и права человека: Новая эра".

Он сказал, что необходимо взять на себя новые обязательства: "В настоящее время мы страдаем от пандемии COVID-19. Но если мы говорим о мире, то надо отметить, что только 4 процента населения в Африке прошли процесс вакцинации. Политики должны думать об этом. Как мы можем просить мира без установления справедливости?".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.