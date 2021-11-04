https://news.day.az/politics/1399835.html В результате контрнаступательных операций Азербайджан освободил от оккупации свои исторические земли - Экмеледдин Ихсаноглу
В результате контрнаступательных операций Азербайджан освободил от оккупации свои исторические земли - Экмеледдин Ихсаноглу
Я следил за карабахским конфликтом еще со времен, когда был генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), и очень хорошо знаю об истории этой проблемы. В результате контрнаступательных операций в ответ на учиненную Арменией последнюю провокацию, Азербайджан освободил от оккупации свои исторические земли.
Об этом сказал на VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
"Теперь впереди нас ждет мирный процесс. Верим, что вынужденные переселенцы и беженцы, наконец, вернутся на земли своих отцов и предков, их растоптанные права будут восстановлены", - отметил Ихсаноглу.
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