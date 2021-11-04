В результате контрнаступательных операций Азербайджан освободил от оккупации свои исторические земли

Я следил за карабахским конфликтом еще со времен, когда был генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), и очень хорошо знаю об истории этой проблемы. В результате контрнаступательных операций в ответ на учиненную Арменией последнюю провокацию, Азербайджан освободил от оккупации свои исторические земли.

Об этом сказал на VIII Глобальном Бакинском форуме "Мир после COVID-19", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"Теперь впереди нас ждет мирный процесс. Верим, что вынужденные переселенцы и беженцы, наконец, вернутся на земли своих отцов и предков, их растоптанные права будут восстановлены", - отметил Ихсаноглу.