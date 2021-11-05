Азербайджан и Латвия имеют огромный потенциал для укрепления экономических и политических отношений

Азербайджан и Латвия обладают огромным потенциалом для еще большего укрепления двусторонних экономических и политических отношений.

Об этом сказал Trend экс-президент Латвии Валдис Затлерс в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Латвией развиваются как на уровне глав государств, так и народов.

"В сфере экономики отношения развиваются динамично. Две страны имеют все возможности для налаживания связей в сфере транспорта и логистики. У Азербайджана и Латвии есть все возможности, чтобы реализовать существующий потенциал", - подчеркнул Затлерс.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.