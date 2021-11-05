Азербайджан и Латвия имеют огромный потенциал для укрепления экономических и политических отношений - Валдис Затлерс
Азербайджан и Латвия обладают огромным потенциалом для еще большего укрепления двусторонних экономических и политических отношений.
Об этом сказал Trend экс-президент Латвии Валдис Затлерс в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az.
По его словам, отношения между Азербайджаном и Латвией развиваются как на уровне глав государств, так и народов.
"В сфере экономики отношения развиваются динамично. Две страны имеют все возможности для налаживания связей в сфере транспорта и логистики. У Азербайджана и Латвии есть все возможности, чтобы реализовать существующий потенциал", - подчеркнул Затлерс.
Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.
В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.
К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.
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